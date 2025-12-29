Accepter l’imperfection humaine : une sagesse plus que jamais nécessaire (Par Doyen ismaela Mbaye)

Bonheur de l’homme : faire ce qui est le propre de l’homme. Et ce qui est le propre de l’homme, c’est d’être bienveillant envers les pareils, de mépriser les mouvements des sens, de discerner les idées qui méritent créance, de contempler la nature universelle et tout ce qui arrive conformément à sa loi. Marc Auréle Empereur Philosophe.

Lorsque tu es offensé par l’impudence d’un homme, demande -toi aussitôt: ” se peut-il donc qu’il n’y ait pas d’impudents dans le monde?” Cela ne se peut pas .Ne réclame donc pas l’impossible, puisque cet homme est l’un de ces impudents qui nécessairement se trouvent dans le monde. Sois prêt à te poser la même question devant un scélérat, un fourbe ou tout autre coupable.En te rappelant , en effet, qu’il est impossible qu’il n’existe pas des gens de cette sorte, tu deviendras plus indulgent.

Est-ce donc un malheur ou une étrangeté qu’un ignorant fasse acte d’ignorant ? Examine si tu ne dois pas plutôt t’accuser toi-même de n’avoir pas prévu que cet homme commettrait cette faute.

Il est utile de songer aussitôt à la vertu que la nature a donnée à l’homme pour remédier au vice que tu découvres. Comme antidote ,en effet, contre l’ingratitude, elle a donné la bonté et contre un autre défaut, une autre perfection. Et il t’est toujours loisible de ramener celui qui s’égare, car tout homme qui commet une faute s’écarte du but et s’égare. Marc Auréle

