Ghana : après la mort de Cheikh Touré, deux Sénégalais évadés brisent le silence

Un vaste réseau présumé de traite de jeunes Sénégalais opérant entre le Sénégal et le Ghana vient d’être mis en lumière selon le quotidien libération grâce au témoignage de deux jeunes originaires de Kébémer. Après Mamadou Seck, Amadou Fall a réussi à tromper la vigilance de ses ravisseurs avant de regagner le Sénégal et de saisir la police.

Selon leurs déclarations, des jeunes Sénégalais seraient attirés au Ghana par de faux projets de voyage vers le Canada. Une fois sur place, ceux qui refusent de travailler pour la société Qnet seraient séquestrés dans des maisons, privés de nourriture et soumis à des pressions psychologiques.

Amadou Fall affirme avoir été « emprisonné » et affamé pendant près d’un mois pour avoir refusé d’intégrer le réseau. Dans sa déposition au commissariat de Kébémer, il révèle que plusieurs autres Sénégalais, dont il ignore le nombre exact, seraient toujours retenus en captivité au Ghana dans différentes maisons contrôlées par le même réseau.

Les malfaiteurs opéreraient avec la complicité d’un certain Ibrahima Gaye, un Sénégalais qui recevrait des commissions en recrutant des jeunes et en les incitant à voyager au Ghana sur la base de projets frauduleux.