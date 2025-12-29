PRP: Ibrahima Ndiaye réagit après son limogeage par Déthié Fall

Dans un communiqué portant sa signature, le secrétaire général du Parti républicain populaire (PRP), Déthié Fall, informe que Ibrahima Ndiaye a été relevé de ses fonctions de secrétaire national chargé des finances et de la logistique de la formation politique. Il est reproché à ce dernier ses propos critiques contre le régime en place, tenus sur le plateau du Grand Jury (RFM), ce dimanche.

Contacté par L’Observateur après que son limogeage a été rendu public, Ibrahima Ndiaye a déclaré : «Je prends acte par rapport à leur décision. Pour le moment, pas de commentaire. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire. Je donne rendez-vous pour très prochainement.»