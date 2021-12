Yankhoba Diatara menace de limoger Bibi Baldé de son poste de DG de la Poste

Le ministre Yankhoba Diatara a décidé de régler ce problème une bonne fois pour toutes. En effet, suite à l’affaire du détournement de 1,5 milliard F Cfa, le Directeur général de Postefinances, Saliou Fédior, a été limogé alors qu’il avait demandé que la lumière soit faite sur cette affaire.

Une décision du Directeur général de La Poste Abdoulaye Bibi Baldé qui avait mis les travailleurs de la structure dans tous leurs états. Ceux-ci avaient même entamé mouvement d’humeur pour se solidariser avec Saliou Fédior.

Cependant, tout cela risque de vite appartenir au passé. Et pour cause, la tutelle, le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications a décidé de prendre le problème à bras le corps, selon « Les Echos ». Alors que les travailleurs ont décidé d’engager le combat, le ministre Yankhoba Diatara veut éviter une paralysie du secteur. Et puisque cela passe forcément par la réhabilitation de Saliou Fédior, le ministre a ordonné au Directeur général de La Poste de réhabiliter au plus vite le Directeur de Postefinances dans ses fonctions.

En effet, «Les Echos» tient de source sûre que le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications a reçu vendredi le Directeur de Postefinances Saliou Fédior. Au terme de l’audience, le ministre a donné l’ordre au Directeur général de La Poste de revenir au plus vite sur sa décision de renvoyer le Directeur de Postefinances.

Des sources à nos confrères renseignent que le ministre est allé jusqu’à faire savoir au Directeur général de La Poste que s’il ne réhabilitait pas Saliou Fédior, c’est lui qui risque de se faire limoger.