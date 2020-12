Yankhoba Diattara: Je ne pouvais pas imaginer que le patriote Macky était aussi engagé pour le pays

Décidément le nouveau mi­nistre de l’Economie numérique et des télécommunications est bien connecté dans le Macky. Se prononçant pour la première fois sur les retrouvailles entre son mentor, Idrissa Seck, et le chef de l’Etat, lors de la cérémonie de remise de bourses, organisée par le ministre de l’Artisanat et du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, Yankhoba Diattara s’est dit surpris par «l’élan patriotique du Président Sall».

Diattara ravale ses propos d’hier ,tresse des lauriers à Macky…

Le responsable de Rewmi vient ainsi de découvrir cette «qualité» du chef de l’Etat. «Avant d’être dans le gouvernement, je ne pouvais pas imaginer que le Président Macky Sall était aussi patriote et engagé pour le pays. Il n’a pas d’égal dans la manière dont il défend le Sénégal, c’est ma conviction. C’est en toute honnêteté et sincérité que je le dis. Le Président Macky Sall est un patriote engagé», a-t-il expliqué. Et donc, il a invité les Sénégalais à l’accompagner dans sa vision vers un Sénégal émergent.

…Et légitime le duo Idy-Macky

Sur la nouvelle alliance entre Idy et Macky, Diattara pense que ce sont des «retrouvailles de raison». Il estime que les deux leaders politiques «ne devaient pas se séparer». Il convoque à ce titre l’histoire pour relever qu’«en 1998, le chef de l’Etat Macky Sall était le président des cadres du Pds, le président Idrissa Seck était le secrétaire exécutif du Pds et moi j’étais le responsable des étudiants du Pds à l’Ucad. Nous étions ensemble avec Wade jusqu’à l’an 2000 avec l’alternance. En 2012, nous étions encore ensemble». Il fait remarquer que «qui connaît leur parcours sait que Dieu a fait qu’ils soient liés. Et grâce à la volonté divine, leurs unions se sont toujours soldées par des réussites. C’est un duo de gagnants. Et je suis sûr qu’avec ces nouvelles retrouvailles, nous allons vers l’émergence du Sénégal». Et de conclure, «avec Idrissa Seck, le Président Macky Sall est en train de construire le Sénégal de demain».