Baisse du prix du pain : Les meuniers annoncent l’arrêt temporaire de la production à partir de ce lundi

Les meuniers industriels du Sénégal ont pris la décision d’arrêter temporairement la production de farine à partir de ce lundi, 24 juin 2024. Cette décision fait suite à une baisse imposée par l’Etat du prix de la farine boulangère, qui n’est pas financièrement viable pour les meuniers en raison de la hausse des prix du blé.

Les meuniers soulignent que les mesures de compensation annoncées par l’Etat du Sénégal sont insuffisantes et floues et que vendre à perte est illégal selon la loi sénégalaise. Ils appellent à un dialogue urgent avec les autorités pour trouver une solution durable et éviter la faillite des entreprises de la filière.

Les meuniers notent que le régime de renonciation sur les droits de douane et la Tva ainsi que la date, d’entrée en vigueur manquent de clarté. “Il est essentiel de clarifier les modalités de prise en compte des stocks de blé déjà taxés en attente chez les meuniers du fait de la révision de prix sur décision unilatérale de l’Etat”, disent-ils encore.

Devant cette situation, les meuniers ont décidé à compter de ce lundi, un arrêt périodique et collectif de production permettant de ralentir le niveau des pertes induites quotidiennement, “jusqu’à ce qu’une réponse assurant la suivie des meuniers soit apportée”.