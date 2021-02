Vidéo: Pape Cheikh Diallo dérape encore "xalé 13 ans yi limotax nioulen di v*iol…"

Pape cheikh est encore une fois au centre d’une grande polémique après avoir tenu des propos très blessant à l’endroit des jeunes fille dans l’émission yewoulen sur la TFM , comme s’il n’avait pas pris de leçon lors de sa dernière sortie, lorsqu’il traitait les noirs de singe. Jadis, beaucoup de Sénégalais et d’Africains s’étaient indignés, une polémique qui avait obligé l’animateur vedette de la tfm de présenter ces excuses publiques.

Aujourd’hui, l’animateur récidive avec un autre sujet plus sérieux et très controverse la sexualité, l’animateur, cette fois-ci n’attaque pas les noirs, mais plutôt a l’aspect le plus tabou et le moins exposé dans notre pays.

Avec une aire très décontractée, l’animateur parle du viol sans gène ni retenu comme s’il faisait l’éloge des pratiques pédophile sur les mineurs en s’adressant avec l’une des artistes adolescente la plus “sexy” a travers son comportement et son accoutrement qui est la personne d’Astar lui disant que c’est à cause de leurs formes généreuses très exposées qu’on viole toujours les filles de 13 ans. Ces propos ont été tenus dans l’émission yewoulene ou l’artiste était invité. Par ailleurs, beaucoup de sénégalais se sont sentis mal à l’aise qui n’ont pas tardé a le manifester dans les réseaux sociaux

En effet, Pape cheikh ne mesure pas la porté de ses blagues absurde qui n’en finit pas de toucher toujours la sensibilité des téléspectateurs qui eux ressentent toujours ses comportements d’abus et de non-respect à la population sénégalaise.