Ousmane Sonko n’aura finalement pas pu éviter le face à face avec les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie nationale. La dernière sortie mouvementée de Ousmane Sonko pour se rendre à la convocation du juge d’instruction, Mamadou Seck, ne va pas se passer comme l’attendait le peuple sénégalais. Il est en état d’arrestation. Et placé et sera placé en garde à vue.

Depuis quelques minutes, la personne de Ousmane Sonko est devenue “la propriété de l’Etat” du Sénégal qui, par le truchement de Dame justice a décidé de prendre possession de lui. Et cela, suite à un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction. Au moment où ces lignes sont écrites, Ousmane Sonko est en état d’arrestation et est conduit à la Section de recherches de Colobane où sa garde à vue lui a été notifiée.

Comme l’avait prédit Kéwoulo depuis le début de cette affaire, ce sont des infractions opportunes que la justice a utilisées pour pouvoir mettre le leader de Pastef en garde à vue. Alors que la base de toute cette affaire est les viols imaginés par Adji Raby Sarr, infractions balayées par l’enquête de gendarmerie comme par “les constations médicales“, c’est par le truchement du chef d’accusation de “troubles à l’ordre public” que le ministère public a pu se donner une porte d’entrer pour arrêter le leader de Pastef.

Durant un moment et pour 48 heures renouvelables, le Procureur de la République, Sérigne Bassirou Guèye, pourra garder Ousmane Sonko. Le faire auditionner par des officiers de policiers judiciaires de la Section de Recherches et le faire conduire auprès du parquet s’il le désire. Le juge d’instruction qui voulait auditionner le leader de Pastef va devoir attendre la fin du travail du maitre des poursuites. Pendant ce temps de la garde à vue, les gendarmes auront le loisir de lui remettre sur la table toutes les autres “infractions” sur lesquelles le procureur voudra le faire entendre. Des “viols” imaginaires “avec armes” dénoncés par Adji Raby Sarr comme des chefs d’appel à l’insurrection que l’Etat gardait comme son As de pique.