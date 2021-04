La reconquête du cœur des Foutankés après l’affaire Ousmane Sonko et les manifestations de rue qui s’en sont suivies sont en train de réveiller des démons de la division que l’on croyait enterrés. Après le “Fouta Tampi” qui est en train de gagner le cœur des populations et conduit aux affrontements entre pro et anti APR à Pété, c’est une question de chefferie qui vicie l’atmosphère à Ourossogui, la capitale économique du Fouta. Alors qu’un chef traditionnel reconnu est en place depuis quelques années, des activistes que tout le monde dit minoritaire ont décidé de nommer un nouveau chef. Et cette situation est créée contre au détriment des Soguiens risque de causer d’énormes troubles à l’ordre public.

Le manque de réactions violentes qui a été noté dans le Fouta ne serait pas dû à la maîtrise de la zone par les dizaines de ministres et Directeurs généraux nommés par le chef de l’Etat, Macky Sall comme l’avait laissé entendre Fraba Ngom, le griot attitré du président. A en croire Isméala SY, un des ressortissants de Ourossogui, “le manque de manifestation est, plutôt, dû à des régulateurs sociaux mis en place pour gérer les conflits dans la zone.” Aussi, contrairement à une certaines idée reçue qui fait croire que “l’Etat a beaucoup pour la zone” et serait à l’origine du peu de confort vu à Ourossogui, Isméala SY a fait savoir que “ce sont plutôt les ressortissants de la commune qui ont érigé ces édifices grâce notamment à la coopération avec l’Ardèche, en France.”

Aussi, si Ismaéla SY et compagnie ont décidé de prendre publiquement la parole c’est que les démons de la division sont en train de s’installer à Ourossogui. Et ils sont vêtus aujourd’hui avec le manteau des politiciens. A en croire Isméala SY, “ce sont des politiciens en manque de repère qui ont décidé de mettre en place une chefferie parallèle en violation flagrante des conditions de vie en commun. Ils ont tout fait en catimini. Sans avertir personne. Et cela nous ne pouvons pas l’accepter. Parce que ça met en péril notre projet de vivre en commun.”