Le Covi-19 vient d’emporter une légende vivante de la musique africaine. A en croire des sources parisiennes de Kewoulo, l’alter égo de Kanda Bongo Man et idole de toute la jeunesse africaine dans les années 90 est décédé cette nuit. Il a été emporté par le coronavirus et avait 67 ans.

Le coronavirus vient d’emporter une véritable légende de la musique africaine, le roi du soukous, Aurlus Mabélé est décédé cette nuit dans la capitale française. De son vrai nom Aurélien Miatsonama, l’artiste fait partie des fondateurs du groupe Les Ndiimbola Lokole, groupe formé en 1974. Douze ans plus tard, en compagnie de Mav Cacharel et Diblo Dibala, Aurlus Mabélé crée le Loketo qui deviendra l’un des groupes les plus mythiques en Afrique au début des années 90.

En 25 ans de carrière, il aura vendu plus de 10 millions d’albums dans le monde et aura contribué à faire connaître le soukous hors du continent africain. Il est décédé ce jeudi matin après avoir contracté le COVID-19. L’information de son décès à été confirmée par sa fille, Liza Monet, une auteure-compositrice-interprète française d’origine réunionnaise et congolaise. Par cette occasion, Kewoulo présente ses sincères condoléances à tous les mélomanes et aux nombreuses personnes dont la vie a un jour été égayé par l’artiste.