Match Sénégal vs Congo: La tribune de la presse envahi par des supporters congolais

Le climat devient de plus en plus tendu autour du match Sénégal–RDC. Après les incidents signalés dans les tribunes, ce sont désormais les journalistes qui tirent la sonnette d’alarme.

Selon plusieurs reporters présents sur place, la tribune de presse a été envahie par des supporters congolais, rendant les conditions de travail particulièrement difficiles.

« Même nous, la presse, les Congolais ont envahi la tribune de presse. Nous ne sommes plus en sécurité », témoigne Cheikh Tidiane Gomis de Walf Tv

L’envahissement de l’espace réservé aux médias soulève de vives inquiétudes. Les professionnels de l’information, censés couvrir sereinement l’événement, se disent exposés à des risques d’agression et demandent des mesures urgentes pour rétablir l’ordre.

Ces incidents viennent s’ajouter à une série de tensions déjà constatée avant le match, avec des supporters sénégalais contraints de quitter les tribunes par crainte d’attaques. La question de la sécurité reste donc au cœur des préoccupations, en attendant une réaction des autorités sportives et des organisateurs.