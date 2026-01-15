Campagne arachidière 2026 : Mabouba Diagne fait le point sur la commercialisation et le financement

Invité du journal télévisé de 20 heures de la RTS, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, s’est prononcé sur l’état d’avancement de la campagne de commercialisation de l’arachide 2026, marquée par des volumes en hausse et un important dispositif de financement.

Des volumes de collecte en nette progression

Au soir du 11 janvier 2026, soit après 34 jours de collecte, la campagne arachidière a permis de réaliser 969 000 tonnes. La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a, pour sa part, réceptionné 97 000 tonnes, contre 77 000 tonnes à la même période l’année dernière, soit une progression notable.

Sur le plan financier, le montant total des graines réceptionnées par la SONACOS s’élève à 32,5 milliards de FCFA. À ce jour, 15,2 milliards de FCFA ont été réceptionnés, payés et soldés, tandis que 17,3 milliards de FCFA restent en attente de paiement. Le besoin journalier de financement de la SONACOS est estimé à 1,3 milliard de FCFA.

Situation logistique : stocks et livraisons en cours

Concernant les quantités prêtes à être livrées, le ministre a indiqué que 97 000 tonnes ont déjà été réceptionnées, dont 88 000 tonnes ont été déchargées, réceptionnées et payées. Par ailleurs, 16 000 tonnes, correspondant à 702 camions, sont actuellement stationnées devant les usines de la SONACOS, en attente de déchargement.

Mabouba Diagne a souligné que les efforts conjugués de la SONACOS et de l’État ont permis de faire 20 000 tonnes de plus par rapport à la campagne précédente de 2025.

Un dispositif de financement renforcé

Sur le volet financement, le ministre a rappelé que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a demandé une augmentation des objectifs de financement, passant de 250 000 tonnes à 450 000 tonnes, pour un montant global de 168,75 milliards de FCFA.

La répartition de ce financement se présente comme suit :

Deux banques locales ont mobilisé 10 milliards et 13 milliards de FCFA ;

Deux banques de développement internationales ont déjà accompagné le dispositif à hauteur de 31 milliards et 26 milliards de FCFA ;

Le ministère des Finances et du Budget est en train de sécuriser 89 milliards de FCFA afin de boucler le financement global.

En complément, la SONACOS a sécurisé des financements propres, notamment 10 milliards de FCFA auprès d’une banque locale, 11 milliards de FCFA auprès d’un partenaire technique et financier, ainsi que 11 milliards de FCFA via une banque de développement, dont l’approbation a déjà été obtenue.

Le directeur général de la SONACOS, a-t-il précisé, a également fait preuve de proactivité en contractant deux financements relais (« bridge ») de 5 milliards de FCFA auprès de la LBA Banque et de 6 milliards de FCFA auprès d’une autre banque locale. Un montant supplémentaire de 21 milliards de FCFA doit être mobilisé la semaine prochaine, avec l’accord déjà donné par une banque de développement.

L’engagement continu de l’État

Rappelant qu’une campagne de commercialisation s’étale généralement sur trois mois, Mabouba Diagne a indiqué que le Premier ministre a encore renforcé l’accompagnement de l’État à travers un effort financier supplémentaire de 50 milliards de FCFA, dont 26,4 milliards de FCFA seront disponibles dès le lundi suivant l’intervention.

Pour conclure, le ministre a tenu à préciser que l’État du Sénégal n’a jamais déclaré qu’il n’y aurait pas d’exportateurs dans le cadre de cette campagne, réaffirmant ainsi la volonté des autorités de maintenir un dispositif inclusif et structuré pour l’ensemble des acteurs de la filière arachidière.