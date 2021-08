Le président afghan se déplace à Mazar-i-Sharif, assiégée par les Taliban

La situation devient critique dans le nord de l’Afghanistan, où les Taliban assiègent la ville clef de Mazar-i-Sharif. Un nouveau contingent a été envoyé sur place et le président afghan Ashraf Ghani a fait le déplacement, mercredi, pour encourager des forces armées démoralisées.

Face à des troupes démoralisées après les nombreuses défaites de l’armée dans le nord de l’Afghanistan, le président afghan, Ashraf Ghani, est arrivé, mercredi 11 août, à Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord assiégée par les Taliban. Il va tenter de coordonner la riposte face aux insurgés qui contrôlent désormais plus d’un quart des capitales provinciales du pays.

Mardi, les Taliban avaient saisi Farah, dans l’ouest, et Pul-e-Khumri, dans le nord, à 200 km de Kaboul. Depuis vendredi, ils ont enchaîné les prises : Zaranj (sud-ouest), Sheberghan (nord), fief du célèbre chef de guerre Abdul Rachid Dostom, et surtout Kunduz, la grande ville du nord-est, ainsi que trois autres capitales septentrionales, Taloqan, Sar-e-Pul et Aibak.