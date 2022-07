Université : L’appel d’Oumar Pène aux étudiants

« Chers étudiants de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor, de Bambey, de Kaolack, de toutes les universités publiques du Sénégal, je voudrais m’adresser à vous en tant qu’ambassadeur auprès des étudiants pour la paix et la cohésion sociale dans les campus, mais surtout en tant que votre ami, votre camarade, comme j’ai l’habitude de le dire ». C’est par ces mots que le chanteur Oumar Pène a démarré son discours mardi à l’Ucad, lors d’un panel organisé par les amicales et le rectorat et qui a pour thèse « l’étudiant, un acteur de paix et de stabilité ».

Avec plus de 89 000 étudiants de diverses nationalités et de diverses obédiences, note Oumar Pène, l’Ucad est confronté à la violence, à l’usage d’armes blanches auxquels il faut trouver des solutions, avant qu’il ne soit trop tard. Une violence qui, d’après Oumar Pène, est souvent causée par la politisation du Campus. « L’Université est un espace de liberté et de dialogue et non de violence. Malheureusement, nos universités sont devenues un terrain de règlement de comptes entre groupes d’étudiants d’idéologies politiques différentes », regrette le lead vocal du Super Diamono qui se désole du fait que cette violence a atteint son paroxysme ces dernières années.

Oumar Pène rappelle aux étudiants qu’ils sont à l’université pour étudier. C’est donc dramatique qu’on en arrive à perdre des vies à cause de la violence. « Mes chers camarades, à chaque fois qu’il y a violence dans les campus, je reçois beaucoup d’appels téléphoniques et les gens, avec beaucoup d’ironie, me disent : Omar, il faut parler avec tes camarades étudiants, ta maison brûle ». Selon lui, c’est aussi une façon pour ces gens-là de reconnaître les rapports très forts qui le lient avec les étudiants au point d’assimiler l’université à sa maison.

En guise d’exemple, Oumar Pène raconte le coup de fil d’un de ses amis dont le véhicule a été caillassé sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Au téléphone, l’ami lui dit qu’il viendra le voir pour qu’il lui rembourse son pare-brise, puisque ce sont ses amis étudiants qui ont cassé sa voiture. Et Oumar Pène d’ajouter qu’il n’était pas bien à l’aise, même s’il reste plus que jamais attaché à cette institution.

« L’Université, c’est ma maison. Je serais toujours le défenseur de la cause estudiantine et je serais toujours là à vos côtés », promet-il, tout en rappelant aux étudiants que la violence n’a pas sa place à l’université, ni entre étudiants, encore moins entre étudiants et autorités universitaires. « Vous pouvez revendiquer vos droits, vous faire entendre, sans violence. Votre seule arme doit être vos arguments », prêche-t-il. L’ambassadeur invite ainsi les étudiants à faire de la non-violence leur philosophie, leur manière de vivre, car leur avenir, dit-il, doit être construit sur les valeurs d’humanisme, de respect et de solidarité.