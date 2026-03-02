Attaque Terroriste au Texas, Austin en larmes : Face à l’horreur, notre compassion et notre condamnation sans appel ! (Par Ndiawar Diop)

La nuit de samedi à dimanche restera gravée dans la mémoire de la ville de Austin comme une nuit de douleur et de stupeur. Vers 2 heures du matin, dans le quartier animé de Sixth Street, devant le Buford’s Backyard Beer Garden, des coups de feu ont brisé l’insouciance d’un moment de détente. Trois vies ont été fauchées. Dix-sept autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.

Derrière ces chiffres, il y a des visages, des familles, des projets interrompus, des existences bouleversées à jamais.

Selon les informations relayées, le tireur, identifié comme Ndiaga Diagne, 53 ans, citoyen américain naturalisé originaire du Sénégal, aurait ouvert le feu depuis son véhicule avant de continuer à pied. Il a été neutralisé en moins d’une minute par les forces de l’ordre.

Le Federal Bureau of Investigation examine des éléments pouvant suggérer un lien potentiel avec le terrorisme, tout en précisant que l’enquête est toujours en cours et que le mobile exact reste à déterminer.

Aujourd’hui, l’heure n’est ni aux spéculations hâtives ni aux récupérations identitaires. L’heure est au recueillement. Nous nous prosternons avec humilité devant la mémoire des victimes.

Nous pensons aux familles plongées dans un deuil brutal, à ces parents, à ces enfants, à ces proches qui ont vu leur monde s’effondrer en quelques secondes.

Nous adressons également notre soutien le plus sincère aux blessés, à celles et ceux qui luttent pour se remettre physiquement et psychologiquement d’un acte d’une violence inouïe.

Il est essentiel de le dire avec clarté et sans détour que le Sénégal condamne avec la plus grande fermeté cette fusillade. Aucune cause, aucune revendication, aucune dérive personnelle ne peut justifier qu’on s’en prenne à des innocents.

Le comportement de monsieur Diagne, tel que rapporté par les autorités américaines, n’engage que lui-même.

Il ne représente ni un peuple, ni une foi, ni une nation.

Le Sénégal est une terre de dialogue, de coexistence pacifique entre religions, de respect des différences.

Notre histoire (nous en tant que Sénégalais) est marquée par la tolérance et le vivre-ensemble.

Nous refusons catégoriquement que l’acte isolé d’un individu serve à ternir l’image d’un pays qui, depuis son indépendance, a fait le choix de la stabilité, de la paix et de la fraternité.

Aucun amalgame ne saurait être acceptable. Un crime individuel ne devient pas une identité collective.

Dans ces moments tragiques, la tentation de la généralisation est grande. Mais céder à cette facilité serait ajouter de l’injustice à la tragédie.

La responsabilité pénale est personnelle. La douleur, elle, est universelle. Face à la violence, notre seule réponse digne reste la compassion, la solidarité et l’attachement indéfectible aux valeurs humaines.

Alors, depuis le Sénégal, nos pensées vont vers Austin, vers ces familles meurtries, vers cette ville endeuillée.

Nous partageons leur peine.

Nous espérons que la justice établira toute la vérité avec rigueur et transparence.

Et nous réaffirmons, avec gravité et sincérité, que la haine et la violence ne parlent pas au nom du Sénégal.

Elles ne parlent qu’au nom de ceux qui ont choisi de trahir l’humanité.

Ndiawar Diop