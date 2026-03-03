Affaire Madiambal Diagne : la Cour d’appel de Paris ordonne une extradition partielle

La Cour d’appel de Versailles a tranché dans le dossier d’extradition opposant l’État du Sénégal au journaliste Madiambal Diagne. Par un arrêt rendu ce 3 mars 2026, la justice française a ordonné une extradition partielle de Madiambal Diagne.

La cour a donc donné un avis favorable à la remise pour certains des faits visés par la demande d’extradition faite par le Sénégal, tout en écartant d’autres, conformément au principe de spécialité et au contrôle de la double incrimination en matière d’extradition.

Insatisfaits de cette décision, les conseils de Madiambal Diagne, Me Ousmane Thiam et Me Philippine Vaganay (cabinet Bourdon), ont immédiatement annoncé leur intention d’introduire un pourvoi en cassation. Ce recours ne suspend pas automatiquement l’exécution, mais il vise à contester la conformité juridique de l’arrêt, notamment sur l’interprétation des textes applicables et le respect des garanties procédurales. La suite de ce pourvoi sera déterminante pour le sort de Madiambal Diagne.