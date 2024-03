Brigade de la Cybercriminalité : Les raisons de la convocation d’Adama Fall (Apr)

Dans un post sur WhatsApp, Adama Fall, membre de l’Apr, a annoncé sa convocation à la Brigade de la Cybercriminalité ce jeudi après une plainte du mouvement Frapp – France Dégage. “Je retiens que je suis le premier opposant convoqué par le régime de Diomaye Faye qui n’a pas encore pris fonction d’ailleurs. Ils veulent nous intimider et nous faire taire”, disait-il.

Selon les informations de Seneweb, cette convocation concerne l’affaire “Qatargate”. En décembre dernier, Adama Fall, sur un plateau télé, avait déclaré que “le sieur Hannibal Djim de Frapp était le principal cerveau des fonds qataris”. Il avait accusé l’activiste et ses camarades de recevoir des fonds venant du Qatar pour des activités de troubles à l’ordre public.

Hannibal Djim et Frapp avaient décidé de porter l’affaire devant la justice, qui a été actionnée pour entendre Adama Fall et lui demander les preuves de ce qu’il a avancé. Interrogé ce mercredi sur la iGfm sur ses propos, il a répondu : “Si je me suis trompé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas réellement ce qui se passe (avec cette convocation), donc je ne souhaite pas m’avancer. Mais cette convocation arrive tôt. Peut-être que le Procureur veut plaire au nouveau président”.