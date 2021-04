Touba : Pour avoir publié les photos de sa coépouse, S.S atterri en prison

Des photos nues et des audios compromettants d’une “Niarel” (deuxième épouse) ont atterri dans le WhatsApp de son mari, à l’occurrence émigré établi en Côte d’Ivoire. M.Sèye aurait été piégée par sa coépouse, qui a décidé de ternir son image, en orchestrant un deal avec un homme et deux autres dames. La sordide histoire de mœurs s’est finalement posée au Commissariat spécial de Touba. La ‘’awoo’’ et ses complices ont été déférées au Parquet de Diourbel. Elles sont poursuivies pour diffusion d’images à caractères pornographiques.

Agée de 32 ans, M.Sèye, deuxième épouse d’un ressortissant sénégalais établi en Côte d’Ivoire, a vu son honneur entaché. En effet, ses photos nues et ses audios sensibles ont été envoyés à son frère et son époux. Chose qui a bouleversé la vie de la dame ‘’niarel’’, sans enfant. Elle a ainsi saisi le tribunal de grande instance de Diourbel, qui a confié le dossier sensible aux éléments du commissariat spécial de Touba.

Des enquêtes de la police ont permis de mettre la main sur la commanditaire de cette affaire. En effet, il s’agit de le coépouse de la victime à savoir la première épouse (awoo), âgée de 26 ans et vivant à son domicile familial à Touba, tandis que M.Sèye se retrouvait à Diourbel auprès de ses parents.

La mise en cause, mère de 03 enfants aurait ordonné à un homme de tout faire pour avoir des photos nues de sa coépouse. L’émissaire de la ‘’awoo’’, a ainsi entretenu une relation adultérine avec la dame Sèye, pour commettre son acte. Une mission qui a été accomplie, permettant à S.S de publier ces photos sensibles dans le but de briser le ménage de la victime, renseigne ‘’ Source A’’.

La mise en cause principale et ses alliées ont été déférées au parquet de Diourbel. Elles sont poursuivies pour diffusion d’images à caractères pornographiques. S.S âgée de 26 ans a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Cependant, elle a catégoriquement refusé de décliner l’identité de l’homme qui a piégé la victime.