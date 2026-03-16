Rénovation de la mosquée de Touba : les travaux lancés jeudi prochain

Une dizaine de mois après l’appel du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, concernant son projet phare portant sur la rénovation et l’embellissement de la grande mosquée de Touba, les travaux seront officiellement lancés le jeudi 19 mars 2026, selon des informations exclusives de Seneweb.

La communauté mouride va donner plus de détails à travers une importante déclaration officielle.

Pour rappel, suite à l’appel de Serigne Mountakha Mbacké relatif aux travaux d’extension et de modernisation de ce haut lieu de culte de la confrérie mouride, de nombreux fidèles, hommes d’affaires et autres personnalités ont apporté leur contribution à Touba. Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avait notamment remis une participation financière de cinquante millions de francs CFA.