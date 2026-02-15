Mbacké – Touba : Un deuxième porteur du VIH détecté parmi les cinq individus arrêtés pour actes contre nature

L’affaire suscite une véritable psychose dans la commune de Mbacké, où les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de la Compagnie de Touba ont interpellé quatre individus pour actes contre nature, après l’arrestation du cerveau du réseau dans la ville sainte.

Interrogés sur procès-verbal, les cinq mis en cause ont tous avoué avoir commis des actes contre nature. Parmi les quatre habitants de Mbacké — comprenant un menuisier métallique, un tailleur, un commerçant et un quatrième individu —, des tests de dépistage ont été effectués au centre hospitalier national Matlaboul Fawzeyni.

Les résultats médicaux révèlent que l’un d’entre eux est porteur du VIH. Au total, deux des cinq suspects sont séropositifs. La majorité des suspects identifiés par le cerveau du réseau résident au quartier Mbacké Khéwar. Les enquêteurs sont actuellement à la recherche d’autres habitants de cette localité, notamment des tailleurs, tandis qu’un fugitif aurait pris la direction de la Gambie.

Défèrement devant le procureur ce lundi

Sauf changement de programme, les cinq suspects seront présentés ce lundi 16 février au procureur Amary Faye, chef du parquet du tribunal de grande instance de Diourbel.

Les aveux du cerveau du réseau

Pour rappel, le samedi 7 février 2026, la BR de Touba a été informée qu’un individu séropositif avait été interpellé par une structure veillant à la sacralité de la cité religieuse, avant d’être libéré. Malgré son statut médical, l’homme continuait d’entretenir des rapports sexuels avec divers partenaires.

Âgé de 36 ans et domicilié à Touba, le cerveau du réseau, surnommé Jules (nom d’emprunt), a fait des aveux glaçants lors de son interrogatoire. Il a reconnu pratiquer l’homosexualité depuis des années tout en sachant qu’il était porteur du virus. Jules a également livré l’identité de ses nombreux partenaires aux enquêteurs.

Grâce à cette collaboration, les quatre autres membres du réseau résidant à Mbacké ont pu être appréhendés. Lors des perquisitions effectuées à leurs domiciles, les gendarmes ont saisi des préservatifs et des lubrifiants.