Contribution : Élégance républicaine en souffrance (PAR LE PROF CHEIKH FAYE)

Le Président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l’Assemblée nationale (AN) a révélé que lui-même, le Président de l’AN, la Présidente du HCCT et le Président du CESE ont appris la volonté du Président de la République de dissoudre le HCCT et le CESE à travers le communiqué émis par la Présidence de la République informant les sénégalais de la saisine de l’AN d’un projet de loi de modification constitutionnelle. Aujourd’hui, il n’y a plus de doute, cette information est avérée, car plusieurs Députés, appartenant à des groupes parlementaires différents ou non-inscrits, qui se sont succédé à la tribune de l’hémicycle, l’ont confirmée sous le regard approbateur du Président de l’AN.

Il est inimaginable, dans une démocratie, qu’une réforme institutionnelle de cette ampleur puisse être initiée sans que le Président de la République et son Premier ministre consultent les principales parties prenantes avant d’envoyer leur projet à l’AN. Ici, l’argument soi-disant d’une promesse électorale à honorer ne saurait prospérer. Oui, il faut respecter ses engagements électoraux, mais il est nécessaire d’y mettre les formes. Dans tous les pays du monde, l’élégance républicaine commande d’informer, au préalable, les principaux concernés, surtout l’AN chargée de voter le projet de loi. Avant de publier une information concernant la vie des institutions, de surcroît une réforme institutionnelle qui modifie tout l’ordonnancement constitutionnel du pays, le Président de l’AN devait en être informé au préalable, au nom de l’élégance républicaine ! Un tel comportement s’assimile à un irrespect, voire à une méprise à l’égard de nos institutions.

Cette transgression des règles minimales qui fondent le fonctionnement d’une République déshonore le Président de la république ainsi que son Premier ministre et conforte l’idée qu’ils sont en train d’ériger le «gatsa-gatsa» comme mode de gestion des affaires publiques. On ne gouverne pas par la vengeance. On ne peut pas construire un pays, surtout un pays où tout est urgent, en se dressant contre une frange de la population et/ou en dressant les uns contre les autres. Comme a l’habitude de le dire Dr Massemba Gueye, «Naay rafët».

Pr Cheikh Faye

UQAC – Canada