Société : Les retraités dans les rues le 9 octobre prochain

Pour de meilleures conditions de vie, les retraités comptent organiser une marche dans les rues de Dakar, le 9 octobre prochain.

Nos sources renseignent qu’une demande a été déposée sur la table du Préfet de Dakar par les responsables de l’Association des retraités veufs, veuves et orphelins du Sénégal qui ont initié la marche par l’intermédiaire de leurs camarades de Keur Massar.

La marche qui partira de la place de la Nation (ex-Obélisque) en passant par les allées du Centenaire (Boulevard général de Gaulle), aura comme point de chute, la Rts.

Ces retraités veulent marcher pour «des soins adéquats et la dotation correcte de médicaments dans les pharmacies des centres médico-sociaux et une prise en charge correcte au niveau des hôpitaux, une augmentation substantielle des pensions qui, promise depuis 2018, n’est pas effective, la baisse des prix des denrées de première nécessité avec le chômage endémique des jeunes, la modification des statuts de l’Ipres, l’intégration et l’implication des retraités dans la gestion de l’Ipres notamment dans le Conseil d’administration avec des voix délibératives».

