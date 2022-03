Guerre en Ukraine: Football : Le milliardaire russe Roman Abramovitch confirme la mise en vente de Chelsea

Roman Abramovitch a annoncé mercredi que le club anglais de Chelsea, dont il est propriétaire depuis 2003, était à vendre. La “situation actuelle”, à savoir l’invasion russe de l’Ukraine et les sanctions prises à l’égard de Moscou, pousse l’homme d’affaires russe à prendre cette décision de “vendre le club” avec lequel il a tout gagné en 19 ans.

Une page est en train de se tourner dans le football anglais, et plus précisément à Londres. Roman Abramovich l’a lui-même confirmé dans un communiqué : le Chelsea Football Club est à vendre. L’homme d’affaires a précisé qu’il ne demanderait pas le remboursement des prêts qu’il a concédés au club londonien, estimés à 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d’euros) et que le “produit net” de la vente serait reversé à une “fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine”.

Contrairement à de nombreux oligarques russes, Roman Abramovich ne fait pas l’objet de sanctions financières de la part de l’Union européenne ou des autorités britanniques. Mais la pression s’est fortement accrue sur ses épaules depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le 24 février.

Dans un premier temps, le dirigeant avait décidé, le 26 février, de déléguer la gestion du club aux six administrateurs de la fondation de Chelsea. Mais les informations de la presse évoquant une possible vente s’étaient déjà concrétisées mercredi matin lorsque Hansjorg Wyss, l’un des hommes les plus riches de Suisse, avait déclaré au journal Blick qu’on lui avait proposé d’acheter Chelsea.

“Une décision incroyablement difficile à prendre”

“La vente du club ne se fera pas dans la précipitation et suivra son cours normalement”, a précisé Roman Abramovich, pour bien faire comprendre qu’il n’entend pas brader le club acheté en 2003 pour 140 millions de livres à l’époque (168 millions d’euros à l’époque) et dans lequel il avait investi presque sans compter depuis lors.

Sous son règne, les Blues ont considérablement rempli leur armoire à trophées avec cinq titres de champion d’Angleterre, cinq coupes d’Angleterre, trois Coupes de la Ligue, deux Ligues des champions deux Ligues Europa et, tout récemment, un titre de champion du monde des club.

“Je vous prie de croire que cela a été une décision incroyablement difficile à prendre, et cela me peine de quitter le club de cette façon. Cependant, je pense vraiment que c’est dans l’intérêt du club”, a-t-il encore souligné. “J’espère pouvoir visiter Stamford Bridge une dernière fois pour dire au revoir à tous en personne. Cela a été le privilège d’une vie de faire partie du Chelsea FC et je suis fier de toutes nos réussites”, a-t-il conclu.

AFP