Scandale sexuel à Guédiawaye : un charlatan arrêté pour tentative de viol

Un individu a été arrêté à Guédiawaye, un département de la banlieue dakaroise, pour charlatanisme et tentative de viol commis sur une fille. Se faisant passer pour un marabout guérisseur, le mis en cause voulait extirper la demoiselle des griffes des esprits maléfiques, qui l’auraient pris en otage.

Le journal « Les Echos » qui donne l’information, revient sur les faits. Nos confrères informent que le « marabout » qui vit seul dans une chambre en location sise à Guédiawaye croise au détour d’une virée dans le quartier, deux (2) filles qui partaient à la boutique. Interpellant directement l’une d’elle par son nom, celle-ci, surprise, se tourne vers le quidam. Il leur fait savoir que l’une d’elle était possédée par des esprits maléfiques mais, rassure-t-il, il pouvait la guérir.

Fixant un rendez-vous avec celle qui traînait les pieds, le charlatan passe à l’action. Il demande à la fille de se déshabiller, celle-ci feint d’accepter et propose au gus de se déshabiller un premier. Une fois nu, le « marabout » s’impatiente. La fillette actionne son téléphone portable et tente de filmer le « pervers sexuel». Sentant le coup, ce dernier tente d’arracher l’appareil.

Alertée par les cris de la demoiselle, sa cousine qui l’attendait devant la porte s’invite dans la chambre, tombe des nues et crie à la tentative de viol. Le voisinage débarque, appréhende le faux guérisseur et menace de le lyncher.

Avisés, les limiers de la brigade de recherches du Commissariat central de police de la ville de Guédiawaye extirpent le mis en cause et le conduit au poste.

Entendu sur les faits qui lui sont reprochés, il qualifie la fille de prostituée qui voulait plus d’argent pour la passe. Des allégations qui n’ont pas convaincu les enquêteurs. Il a été placé en garde à vue puis déféré au parquet pour charlatanisme et tentative de viol.