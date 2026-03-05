Ziguinchor : Un jeune malien retrouvé égorgé dans un « Tangana »

Un jeune homme d’origine malienne a été tué sur son lieu de travail, un « Tangana » situé au quartier Santhiaba. Il a été retrouvé égorgé, selon les informations recueillies.

Les faits se sont déroulés hier matin, entre 9 h et 10 h, d’après des témoignages recueillis dans cette gargote qui fait office de « Tangana ».

Interrogé sur place par GMS, le gérant de l’établissement a expliqué qu’il s’était rendu chez lui pour des besoins personnels, laissant sur place ses deux apprentis pour la prière : le jeune homme décédé et un autre, plus âgé. C’est par téléphone qu’il a été informé du drame, avant de revenir précipitamment sur les lieux.

Selon les déclarations de l’autre apprenti, celui-ci s’était rendu dans une boutique à proximité. À son retour, il aurait découvert le corps sans vie de son compagnon de travail dans un état piteux, d’après les propos du propriétaire de la gargote.

Le corps de la victime a été évacué par les sapeurs-pompiers. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce meurtre et d’identifier l’auteur de cet acte qui a profondément bouleversé le voisinage.