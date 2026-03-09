Décès d’un jeune malien à Ziguinchor : la police écarte la piste du meurtre

Le mercredi 5 mars dernier, un jeune d’origine malienne a été retrouvé mort sur son lieu de travail, dans un « Taagana ». Une découverte qui a suscité l’émoi au quartier Santhiaba, où le drame s’est produit, ainsi que dans la commune de Ziguinchor.

L’enquête ouverte par la police a conduit à l’arrestation d’un présumé suspect, placé en garde à vue dans les heures qui ont suivi le drame, le temps de faire toute la lumière sur cette affaire. Dès lors, la thèse d’un présumé meurtre était sur toutes les lèvres. Cependant, l’enquête a finalement révélé une autre hypothèse : celle d’un suicide.

Se basant sur les témoignages des personnes interpellées pour les besoins de l’enquête, ainsi que sur plusieurs données techniques et scientifiques, les enquêteurs ont finalement classé le dossier et sont arrivés à la conclusion d’un suicide, selon plusieurs sources concordantes.

Selon nos informations, les enquêteurs en charge de cette affaire sont rapidement parvenus à cette conclusion après les constatations effectuées sur les lieux du drame. Ces éléments, confortés par les déclarations des proches de la victime, l’examen du corps du défunt et les résultats de l’autopsie, ont permis d’écarter la piste d’un meurtre.

D’après les éléments de l’enquête, après l’audition de son patron et des témoignages de proches, le jeune homme manifestait des signes de dépression. Le corps de la victime a finalement été remis à ses proches le samedi 7 mars pour les besoins de l’inhumation.

Il convient de rappeler que ce jeune d’origine malienne est né en 2005.

seneweb