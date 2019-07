Incroyable : Il marche de Tamba à Dakar pendant 17 jours pour rencontrer le Président Macky Sall

Aboubacar Kouyaté, 32 ans, a marché pendant 17 jours, de Tamba, (localité située à l’est du Sénégal à environ 500km) à Dakar, pour rencontrer le président Macky Sall. Hier jeudi, il a été reçu en audience par le chef de l’Etat.

« J’ai voulu le rencontrer pour le féliciter et magnifier toutes les actions qu’il a menées au Sénégal. Le président de la République est un grand homme qui a réalisé beaucoup de projets et de programmes. J’ai salué son travail et j’ai expliqué ce qui m’a poussé à marcher jusqu’à Dakar, explique-t-il à « L’Obs ».

« Le voyage a duré 17 jours. Je sortais à 6h00 du matin et je marchais jusqu’à midi, j’avais fait une sorte de planning pour faire 20 à plus de 25 km par jour. C’était très difficile et je mangeais dans les villages sur mon chemin et j’achetais de l’eau minérale. Parfois, si je ne trouve pas d’hébergement je suis obligé de passer la nuit dehors. J’avais des douleurs au pied droit et un problème de nerf », raconte Kouyaté.

Toutefois, il affirme qu’il n’est pas venu voir le chef de l’Etat pour l’argent, mais pour montrer au peuple sénégalais et africain qu’il est normal de magnifier nos grands hommes pendant qu’ils sont en service. Lors de l’audience, son plaidoyer devant le chef de l’Etat, était pour la jeunesse du Sénégal oriental entre autres sujets.

Boulanger de métier, Aboubacar Kouyaté a dit vouloir investir dans ce domaine. Le président a accepté de le soutenir dans son projet. Pour le retour à Tamba, il ne compte pas le faire à pied. Il va prendre un véhicule.