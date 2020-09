Politique: Oumar Sarr lance le PLD/AS

Les anciens responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds) formalisent la création de leur nouveau parti : Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (PLD/AS), informe L’As.

Une délégation composée de Oumar Sarr, Babacar Gaye, Mamadou Bamba Ndiaye, Mbenda Ndiaye , Ndèye Bakhaw Ndiongue et Me El hadji Amadou Sall a été mandatée par l’assemblée générale constitutive du parti pour déposer hier, leur dossier pour l’enregistrement, mais aussi la reconnaissance de leur parti à la préfecture de Dakar.

A cause de la pandémie de la Covid-19, le parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali(PLD/AS) n’a pas voulu organiser un grand rassemblement pour remercier les milliers de Sénégalais qui se reconnaissent déjà dans leur projet politique. Cependant, il est prévu une conférence de presse dans les prochains jours à la permanence nationale, sise Liberté 6 extension Dakar, pour exposer le programme fondamental du parti, détailler le chronogramme des activités et présenter la direction nationale.

Par ailleurs l’assemblée a validé les Statuts du Parti Des Libéraux et Démocrates / AS et mis en place un bureau de direction composé comme suit : Oumar Sarr, Président du PLD / AS. – Les Vice-Présidents par ordre alphabétique, il s’agit de Babacar Gaye, Ndeye Baxaw Ndiongue, Mamadou Bamba Ndiaye, Mbenda Ndiaye, Maître Sall. L’ancien député du Msu Mamadou Bamba Ndiaye en devient le Porte-parole. En outre, un directoire de 50 personnes a été installé pour gérer les affaires courantes du parti en attendant la mise en place des structures du Parti et l’organisation du Congrès qui est l’instance suprême.