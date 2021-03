Le célèbre rappeur, Jahman du groupe express connu pour ses titres forts, il nous revient cette fois avec un gros tube “Ndeye”.

Rappeur s’est engagé pour dénoncer la violence faite au femme et qu’elle devrait pas être une soumission, malheureusement, dans certaines de nos sociétés, de plus en plus de femmes subissent toutes sortes de violences dans leurs ménages et n’osent pas hausser la voix par peur des conséquences. Cette minimalisation de leurs souffrances, anéantis toutes forces ou espoirs.