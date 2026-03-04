Blanchie par la Haute Cour, Ndeye Saly Diop Dieng brise le silence

La Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice a rendu, hier, une décision de non-lieu total en faveur de l’ancienne ministre Ndeye Saly Diop Dieng, mettant ainsi un terme aux poursuites engagées contre elle dans cette affaire.

À la suite de cette décision, l’ex-membre du gouvernement a publié un message sur sa page Facebook pour exprimer sa gratitude à l’endroit de ses soutiens. Elle a adressé « ses sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux » qui lui ont témoigné leur solidarité, leurs prières et leur soutien durant la procédure.

Dans son message, elle affirme avoir toujours gardé « foi en son innocence et en la justice » de son pays. Selon elle, la décision de non-lieu confirme sa position défendue depuis le début de l’affaire. Elle se décrit comme « une républicaine convaincue », attachée au respect des institutions et à l’indépendance de la justice.

L’ancienne ministre dit également avoir été profondément touchée par les marques d’affection venues « de toute la région de Dakar, du Ndiambour, du Cayor et de l’ensemble du Sénégal ». Elle a tenu à remercier particulièrement « les femmes du Sénégal, les jeunes, les anciens, parents et tous ceux qui se sont tenus à côtés ».

La décision de non-lieu signifie, en droit, que les éléments réunis au cours de l’instruction n’ont pas été jugés suffisants pour justifier un renvoi devant la juridiction compétente. Elle met fin à la procédure en l’état, sauf nouvel élément éventuel.

Avec cette décision, une étape judiciaire importante se clôt pour Ndeye Saly Diop Dieng, qui affirme vouloir poursuivre son engagement « à servir le pays avec dignité, responsabilité et fidélité aux valeurs de la République »