La bataille pour la succession du Président Macky SALL fait rage entre le président du CESE, Abdoulaye Daouda Diallo et le Premier ministre, Amadou BA. Aux origines de la rivalité entre les deux hommes, une forte inimitié entre les deux hommes qui remonte aux débuts de l’APR, quand ils étaient en service aux Impôts et Domaines.

Amadou Bâ comme le président du CESE, Abdoulaye Daouda DIALLO, sont, chacun, en ce qui le concerne, candidat à la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar, après le désistement du Président Macky SALL. Les deux hommes cités plus haut, avec Abdoulaye THIAM, ancien Dage de la Présidence de la République et ami «intime» du Président Macky SALL, se connaissent bien.

C’est ce même Abdoulaye THIAM qualifié de bosseur et de personne discrète, qui a joué un rôle important dans la conception et la naissance de l’APR Yakaar. Abdoulaye THIAM, Daouda DIALLO et l’actuel Premier ministre, étaient tous de hauts cadres de la Direction des Impôts et des Domaines par le passé.

Leurs épouses se connaissaient et se fréquentaient. C’est sous le régime de Me Abdoulaye WADE, lorsque l’actuel Premier ministre assurait la Direction de la DGID, que les relations entre les trois hommes se sont détériorées. Abdoulaye Daouda DIALLO qui n’avait pas manqué d’afficher sa proximité avec le leader de l’APR Yakkar d’alors (Macky SALL), avait subi une certaine chasse aux sorcières de son supérieur de la DGID, pilotée à l’époque par Amadou BA. Il était dessaisi des grands dossiers de la DGID. Dans cette campagne de chasse aux sorcières, c’est un minuscule bureau sous les escaliers de la Direction générale, qui sera attribué à Daouda DIALLO.

«Depuis la prise du pouvoir par le Président Macky SALL en 2012, les relations entre Amadou BA, Abdoulaye Daouda DIALLO et Abdoulaye THIAM ne sont pas les meilleures. L’ancien DAGE de la présidence de la république et ancien président de l’Association sénégalaise pour la promotion du Tourisme ( ASPT), actuellement Inspecteur général d’Etat (IGE), ne peut concevoir la promotion et la position de Amadou BA dans le pouvoir», confie une source bien au fait de la chose politique et très bien introduite dans le parti au pouvoir.

D’après “Point Actu”, leur point de discorde, c’est lorsque Macky quitta le camp au pouvoir, suite à ses différends avec les WADE à l’Assemblée nationale. «Amadou Bâ n’est pas un membre fondateur de l’APR, contrairement à l’actuel président du Conseil économique social et environnemental (CESE), qui s’est affiché et a subi des attaques», explique notre interlocuteur. C’est à l’entre deux tours de la Présidentielle de 2012, qu’Amadou BA rejoindra le candidat de la coalition Macky 2012. Une fois le Président Macky SALL élu, il va conserver son fauteuil de patron de la DGID, avant d’atterrir au stratégique ministère de l’Economie et des Finances puis aux Affaires étrangères.

Depuis lors, les relations des trois personnalités dont les femmes se fréquentaient, se sont détériorées au point de créer une véritable dualité entre Amadou BA et Abdoulaye Daouda DIALLO, dont les ambitions pour la présidentielle de 2024 est un secret de polichinelle. Ce qui risque de compliquer le choix du Président Macky SALL par rapport à ces deux personnalités.