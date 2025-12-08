PASTEF : Sonko vise un million de membres à l’horizon 2026

Ousmane Sonko a réaffirmé sans ambiguïté son intention de se présenter à toutes les prochaines échéances électorales. Dans le même élan, il a officialisé la reprise des activités de son parti, PASTEF, ouvrant ainsi une nouvelle phase politique qu’il annonce comme particulièrement structurante.
Cette relance s’appuiera sur plusieurs chantiers majeurs : la tenue d’un congrès dès le mois d’avril, la réorganisation interne avec le renouvellement et la distribution de nouvelles cartes de membre, ainsi que la reprise de vastes tournées à travers le pays.
Le chef de file de PASTEF fixe la barre haut : il ambitionne de fédérer un million d’adhérents à l’horizon 2026.
Parallèlement, Sonko entend faire émerger 10 000 cellules citoyennes sur l’ensemble du territoire. Présentées comme des espaces d’engagement et de veille démocratique, ces structures ont vocation à renforcer l’ancrage local du parti et à promouvoir les valeurs qu’il défend.
