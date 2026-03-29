2 ans de gouvernance PASTEF : Pour que le miracle ne se mue pas en mirage ! (Par Nioxor Tine)

A ceux qui s’inquiètent fort justement de l’état de santé du Sénégal, il faut rétorquer qu’il est stationnaire. Il a fallu attendre le changement de régime du 24 mars 2024, fruit de batailles épiques du peuple sénégalais, pour s’atteler enfin, à arracher notre pays des griffes de l’impérialisme et de ses relais locaux, après des siècles de confiscation de nos souverainetés et de pillage éhonté de nos richesses nationales.

UNE OASIS DEMOCRATIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT HOSTILE

Le « miracle démocratique » qu’a constitué, il y a deux ans, la victoire électorale du PASTEF, est survenu dans une atmosphère de répression féroce, dans un environnement sous-régional marqué par une série de putschs militaires et/ou de coups d’état constitutionnels. Le contexte mondial, quant à lui, était (et reste toujours) caractérisé par de fortes tendances à l’autocratisation et par l’émergence de forces politiques d’extrême-droite particulièrement agressives.

C’est tout à l’honneur du système politique sénégalais, d’avoir su, une nouvelle fois, recourir à des approches fondées sur le Démocratie, pour surmonter une crise politique très inquiétante, qui avait paralysé le pays, durant trois années.

Deux années après la fin du régime Benno Bokk Yakaar, force est de reconnaître que le Sénégal n’est pas encore sorti de l’auberge. Il était, de toutes façons, évident qu’un mal si profond ne pouvait être guéri en deux courtes années et c’est pourquoi l’accent devrait être davantage mis sur les thérapies à administrer ou les stratégies les meilleures pour sortir de l’impasse.

En tout état de cause, nos traditions démocratiques confèrent aux acteurs de la scène politique et à ceux de la société civile, une responsabilité particulière pour sortir la mère-patrie de l’ornière dans laquelle soixante années de néocolonialisme l’ont placée.

UN NOUVEL AGENDA DE RUPTURE

La solution proposée par l’actuel régime est l’agenda national de transformation « Sénégal 2050 », qui est le nouveau référentiel des politiques publiques de notre pays, qui entend rompre avec le modèle d’endettement extérieur et bâtir une souveraineté réelle.

Sa vision fondatrice est de faire passer le Sénégal du statut d’économie de sous-traitance à celui d’une économie endogène et compétitive, ce qui permettra d’accroître le revenu par habitant et la croissance économique, tout en réduisant la pauvreté.

Pour rendre notre économie plus compétitive, les nouvelles autorités misent sur la transformation locale, l’agro-industrie et la valorisation de nos ressources naturelles, quitte à devoir renégocier certains contrats. Elles comptent également sur les souverainetés alimentaire et énergétique ainsi que sur la digitalisation.

Les problématiques du capital humain (éducation, santé) et de l’équité (protection sociale) sont au cœur du Projet, sans pour autant occulter les questions d’aménagement du territoire, de transport et de développement durable.

Last but not least, les questions institutionnelles, de bonne gouvernance, d’éthique (jub, jubbal, jubbanti) et d’engagement panafricain constituent précisément le socle des transformations sociales attendues de ce régime, qui a la prétention d’initier un processus révolutionnaire de transformation sociale.

DES DINOSAURES AMNÉSIQUES

Notre pays ne peut renouer avec une santé florissante, que si nos diverses élites se convainquent, que le retour en arrière n’est plus une option. Le peuple sénégalais ne veut plus de la sujétion néocoloniale, de la prédation de ses ressources et de la prise en otage de ses institutions par des délinquants à col blanc organisés en oligarchies maffieuses du fameux système (PS, PDS, APR et complices).

Le champ politique sénégalais doit se renouveler et cela passe par le remplacement des dinosaures, que le président Macky Sall avait réussi à fédérer au sein de Benno Bokk Yakaar, autour de sa plateforme de pérennisation du néocolonialisme.

Outre leur propension à occulter le passif colossal de leur défunt « système », ils ont du mal à accepter les mutations sociopolitiques en cours dans le monde, sur notre continent et dans notre pays.

L’heure n’est plus à la théâtralisation politicienne et à l’utilisation, à outrance, de fake-news et autres armes de désinformation systématique, mais à la mise en œuvre d’une démarche politique visant à couper le cordon ombilical avec la gouvernance postcoloniale, afin d’éviter la transformation de notre miracle démocratique en mirage.

Pour cela, il faudra aller dans le sens de la matérialisation des réformes fondamentales des Institutions inspirées des Assises nationales, devant être actées au cours de ce premier trimestre finissant.

NIOXOR TINE