France : Sonko annoncé à Paris le…

Ousmane Sonko a calé un déplacement en France. Il a fait l’annonce lui-même dans des propos repris par Les Échos. Précision de taille : le président de n’effectue pas le déplacement en tant que Premier ministre, mais comme Patriote en chef.

La date ? Le 19 avril, coche le quotidien d’information. Au programme ? Un grand meeting, rapporte la même source.

Les Échos signale que ce sera le premier déplacement de Sonko en France depuis «au moins six ans». «Une anomalie», de l’avis du média, imputable sans doute aux rapports froids de Sonko avec ce pays dont les dirigeants sont ses cibles privilégiées lors de ses diatribes souverainistes et anti-Françafrique.