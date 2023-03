Parcelles assainies : Le domicile familial du PM Amadou Ba sous siège

C’est toujours chaud aux Parcelles assainies surtout à l’unité 6 chez Amadou Ba. Un véhicule de la police et une vingtaine de gros bras sont visibles sur les différents artères. Des membres de sa famille l’air inquiet sont devant la porte. Le quartier en solidarité veille au grain. Ce climat est d’une tension permanente du croisement 22 à la permanence de l’APR du Premier ministre, Amadou Ba. Des pneus y sont encore brûlés, une partie de la route de “Case ba” en passant par unité 8, 11, 7 et 6 est impraticable. Les nuées de fumée sont visibles à partir de l’autoroute.

L’agence Orange Parcelles Assainies l’a échappée bel. Ils ont renforcé et blindé les entrées. Ce qui a empêché les jeunes en furie d’y accéder. Pour Auchan Parcelles, les stigmates de l’attaque sont visibles. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Actuellement une demi-douzaine de véhicules de police composée de blindés, de transport de troupes et de pickup sont massés de tous les côtés du commerce. Les jeunes de loin braves et narguent les policiers. Tout l’axe Pont Émergence – Case ba en passant par les routes adjacentes sont bondées de pierres, de pneus et d’autres objets qui servent à entraver la circulation.

L’atmosphère est chargée et irrespirable. L’odeur âcre des lacrymogènes empêche toute respiration et une bonne visibilité. Parcelles Assainies restent toujours tension malgré une très forte présence policière armée jusqu’aux dents.