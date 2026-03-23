Parcelles Assainies: une fille de 20 ans vole 4 millions et tente de se suicider quand…

Une jeune fille a tenté de mettre fin à ses jours dans la nuit du samedi 21 mars 2026, aux Parcelles Assainies, après avoir été démasquée comme l’auteure d’un vol de 4 millions de francs CFA au sein de la famille qui l’avait recueillie depuis l’enfance.

A.B, 20 ans, originaire du Fouta, a été prise en charge, dès l’age de 7 ans par sa tante Coumba B. et l’epoux de celle-ci, Samba D., domiciliés à l’unité 25 des Parcelles Assainies. Élevée comme leur propre enfant, elle a pourtant commencé, selon les témoignages, à changer de comportement au fil du temps.

C’est dans l’armoire du foyer que Samba D. conservait ses économies. Dans un premier temps, il constate la disparition de 3 millions de francs CFA. Le mardi précédant l’incident, il découvre qu’un million supplémentaire s’est également volatilisé au même endroit, portant le préjudice total à 4 millions de francs CFA. Alertée par son epoux, la tante mène sa propre enquête auprès de la jeune fille.

A.B nie d’abord les faits, avant de finir par les reconnaître et restituer 915 000 francs CFA prélevés sur le dernier million volé. Elle avoue avoir utilisé l’argent dérobé pour acheter des téléphones portables.

Le geste désespéré

Profondément affectée moralement après avoir été démasquée, A.B passe à l’acte dans la nuit du 21 mars, vers 21h30. Elle se jette du deuxième étage de la terrasse de l’immeuble familial. Alertés par téléphone, les services du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies se rendent aussitôt sur place. Si aucune lésion apparente n’est relevée lors du constat, la jeune fille se plaint de douleurs aux cuisses et sur l’ensemble du corps.

Les sapeurs-pompiers l’ont prise en charge et transportée en urgence vers une structure sanitaire. L’enquête ouverte suit son cours.