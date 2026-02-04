Le procès de M. Camara, laveur de voitures de 44 ans, s’est ouvert ce mardi 3 février devant la Chambre criminelle. L’homme, au lourd passé judiciaire marqué par des condamnations pour violences en 2005, 2007, 2008 et 2016, répondait de la tentative d’assassinat de sa belle-sœur, A. Tall, commise en avril 2021 aux Parcelles Assainies.

Repris par L’Observateur, qui a assisté à l’audience, l’accusé a reconnu avoir asséné plusieurs coups de couteau à la victime, la touchant à la clavicule et à l’abdomen. Pour justifier cet acte, il a invoqué un besoin de « vengeance » après avoir été chassé du domicile familial.

La victime a livré un témoignage poignant, expliquant que l’accusé l’avait surprise sur le chemin de l’hôpital alors qu’elle s’y rendait pour faire soigner son propre fils, lui-même agressé plus tôt par Camara. Le parquet a souligné la détermination de l’assaillant qui a poursuivi sa belle-sœur dans sa fuite avant de tenter de l’égorger, illustrant une « intention manifeste de donner la mort ».

Au fil de l’interrogatoire, poursuit la même source, le profil de M. Camara a soulevé de sérieuses inquiétudes. Entre des aveux dénués de remords et des propos confus accusant sa belle-sœur d’être responsable de la mort de son propre frère et de sa sœur, l’accusé a fini par admettre, sur interpellation du juge, avoir déjà été interné à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye.

Saisissant cette brèche, la défense a sollicité une expertise psychiatrique afin d’évaluer le discernement du prévenu au moment des faits. Bien que le procureur a requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle, il s’est dit favorable à cette expertise, estimant qu’elle est la « seule à même de trancher définitivement la question ».

Le délibéré est attendu pour le 3 mars prochain, conclut le quotidien du Groupe futurs médias.