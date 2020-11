Une ‘’mission spéciale’’ d’intérêt général assignée au nouveau gouvernement (Seydoou Guèye)

Le président de la République, Macky Sall, a confié au nouveau gouvernement une ‘’mission spéciale’’ d’intérêt général à deux dimensions complémentaires, a déclaré dimanche le ministre, coordonnateur du Pôle communication de la présidence, Seydou Guèye.

Il s’agit de ‘’propulser la relance de l’économie nationale’’ et d’‘’assurer une protection plus soutenue de toutes les forces vives de la nation’’, a souligné M. Guèye, à l’occasion de la publication de la liste des membres de la nouvelle équipe gouvernementale.

Le travail gouvernemental sera selon lui marqué par l’anticipation ‘’, ‘’le pragmatisme’’, la ‘’cohérence’’, la ‘’résilience’’ et la ‘’performance’’.

‘’Tenant compte de la pandémie du COVID-19 et ses impacts, ce gouvernement de la République va imprimer sur le terrain et au quotidien, sous l’impulsion et la supervision du Chef de l’Etat, une dynamique constructive d’innovations, de transformations, de réalisations et de changements nécessaires à l’accélération de l’émergence du Sénégal dans la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité et l’équité sociale et territoriale’’, a-t-il expliqué.

Le nouveau gouvernement tiendra son premier Conseil des ministres, mercredi prochain.

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a nommé ce dimanche un nouveau gouvernement de 33 ministres et 4 secrétaires d’Etat, marqué par une ouverture à une partie de l’opposition et des départs de taille.

L’ancien numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (Mines et Géologie) et leader du Parti des libéraux et démocrates/And Suqali (PLD/AS), Oumar Sarr, Yankhoba Diattara de Rewmi (Economie numérique et Télécommunications) et Aissata Tall Sall du mouvement “Oser l’avenir’’ (Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur) font leur entrée.

D’autres personnalités, Aly Saleh Diop du parti Rewmi (Elevage), l’ex agent judiciaire de l’Etat Antoine Félix Diom (Intérieur), Pape Amadou Ndiaye (Artisanat) et Abdoulaye Sow (Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique) font également partie de la nouvelle équipe.

Aps