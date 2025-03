Il n’oubliera pas de sitôt cette bastonnade subie en territoire belge. Le ministre camerounais de la Jeunesse et de l’Education civique Mounouna Foutsou a été agressé le lundi 03 mars dernier, alors qu’il quittait son hôtel pour l’aéroport afin de regagner Yaoundé.

Les auteurs du forfait sont les éléments de la Brigade Anti-sardinards (BAS), un groupuscule de camerounais de la diaspora, foncièrement opposé au régime de Paul Biya. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des dizaine d’hommes s’en prendre au ministre et à l’ambassadeur du Cameroun à Bruxelles Daniel Evina ABE’E, qui l’accompagnait.Yaoundé promet de « prendre des mesures appropriées pour retrouver les auteurs de ces actes séditieux… »

Ils ont roué de coups M. Foutsou, après avoir enduit sa tête d’une poudre blanche.

Le gouvernement camerounais a vivement réagi à cette agression. Dans un communiqué, il dit déplorer et condamner avec la « plus grande fermeté » des « comportements irresponsables et barbares contre des représentants de l’Etat ». Il a par ailleurs promis de « prendre des mesures appropriées pour retrouver les auteurs de ces actes séditieux et les traduire devant les autorités compétentes ».

Dans la journée d’hier mardi 04 mars, le ministre des relations extérieures Mbella Mbella, a convoqué l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun, Alain Leroy pour « lui signifier l’indignation et la forte désapprobation du Gouvernement camerounais face à cette situation regrettable qui n’est pas à l’image de l’excellence des relations qui existent entre le Cameroun et la Belgique ».

Du « deux poids deux mesures »

Le chef de la diplomatie camerounaise a rappelé à M. Leroy que ces « manifestations et attaques ne sont pas isolées au regard de leur récurrence depuis 2016 contre les édifices et les hautes personnalités camerounaises, par des groupuscules de Camerounais de la Diaspora se réclamant du CODE et /ou de la Brigade Anti Sardinards (BAS) ».

Mbella Mbella a ensuite « fustigé l’application du « deux poids deux mesures » de la Convention de Vienne de 1961 et réitéré le souhait de voir une présence policière permanente et visible autour des édifices du Cameroun, ainsi qu’un encadrement sécuritaire idoine pour les personnalités camerounaises en visite, en transit ou résidant en Belgique ».

En réaction, l’Ambassadeur Leroy a exprimé ses regrets et ceux du gouvernement belge aux autorités camerounaises pour « cette situation malencontreuse » et a « indiqué que des mesures idoines seront prises par son pays pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.