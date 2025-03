Sénégal 2021-2024 : 65 vies brisées, une répression sanglante gravée dans l’histoire

Bilan définitif des décès issus de la répression des manifestations politiques au Sénégal (Mars 2021 – Février 2024).Une équipe pluridisciplinaire composée d’une quarantaine de journalistes, cartographes et scientifiques de données, réunis au sein de la plateforme #CartograFreeSenegal, a mené un travail minutieux d’enquête et de documentation pour établir un bilan exhaustif des victimes de la répression des manifestations politiques survenues entre mars 2021 et février 2024 au Sénégal.

Principaux chiffres du bilan :

65 décès recensés, résultant directement des violences exercées lors des manifestations.

51 victimes tuées par balles, soit 81 % des cas, confirmant un usage disproportionné de la force létale par les forces de défense et de sécurité (FDS).

Dakar et Ziguinchor, épicentres des répressions, enregistrent les bilans les plus lourds avec respectivement 40 et 19 morts.

L’âge moyen des victimes est de 26 ans, illustrant l’ampleur du drame touchant principalement la jeunesse sénégalaise. La plus jeune victime avait 14 ans, la plus âgée 53 ans.

Le profil socio-professionnel des victimes révèle que près de 50 % étaient ouvriers ou mécaniciens, tandis qu’un quart était composé d’élèves et d’étudiants.

Ce travail de mémoire vise à empêcher que ces victimes ne sombrent dans l'oubli, à restituer leur humanité au-delà des statistiques et à rappeler l'impératif de justice pour ces vies brutalement interrompues.