Tragédie à Pouss : Un minibus avec 20 passagers prend feu, des morts enregistrés

Un minibus transportant 20 passagers a été détruit par un incendie, causant la mort de 7 personnes et blessant gravement 5 autres. Les corps des victimes, méconnaissables, ont été enterrés. Cet incident tragique a eu lieu à Pouss, un village situé dans l’arrondissement de Maga, département du Mayo-Danay, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Ce drame, un de plus sur les routes du pays, soulève de nombreuses questions.

Le Cameroun ne dispose pas véritablement d’une loi d’orientation pour les transports terrestres, créant ainsi un vide juridique. Ce cadre législatif devrait pourtant définir les principes et les règles régissant les activités de transport terrestre de personnes et de biens sur l’ensemble du territoire national. L’anarchie qui règne parmi les transporteurs, les auxiliaires de transport, et le laxisme général ont gravement terni l’image du transport routier dans le pays. Le désordre dans les gares routières, la prolifération anarchique et informelle des professions liées au transport routier, et le manque de contrôle des compagnies de transport sont autant de facteurs qui ont des répercussions directes sur les usagers : une augmentation des accidents et des dommages.

Bien que des efforts aient été faits par les autorités compétentes, les moyens pour assurer la mise en œuvre efficace de ces mesures font défaut. Il est difficile d’obtenir des résultats lorsque les décrets publiés concernant le transport restent lettre morte et sont inaccessibles au public. On observe souvent les autorités camerounaises apporter un soutien aux victimes après des catastrophes, mais ce soutien reste souvent insuffisant, en particulier en ce qui concerne la prise en charge des traumatismes psychologiques résultant des accidents.

Dans ce cas précis, les 7 victimes de Pouss ont été enterrées sans qu’une enquête préalable ne soit menée, avec la mention « passagers non identifiables ». Il est légitime de se demander si l’agence de transport utilisée par ces passagers tenait un registre des voyageurs. Comment les proches des victimes seront-ils informés de cet enterrement précipité ? Aucune enquête n’a encore révélé les causes de l’incendie du minibus, et aucun responsable de l’agence n’a été inquiété.