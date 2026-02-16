« Il ment et n’a aucun avenir politique » : Waly Diouf Bodian tacle Thierno Alassane Sall

Le Directeur général du Port autonome de Dakar et membre du parti Pastef – Les Patriotes, Waly Diouf Bodian, a vivement réagi à des déclarations de Thierno Alassane Sall concernant la gestion par les autorités du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.

Dans une publication sur sa page Facebook, le responsable politique Waly Diouf Bodian accuse Thierno Alassane Sall de « mentir » en affirmant que le pouvoir n’a exprimé aucune émotion à la suite du décès de l’étudiant. Il conteste également les propos selon lesquels la police aurait été encouragée par le Premier ministre dans ce dossier. Waly Diouf Bodian rejette en outre l’idée que la réforme envisagée constituerait un « forcing » des autorités. Selon lui, ces déclarations relèvent d’une démarche politicienne qu’il juge infondée.

Dans le même message, le Directeur général du Port autonome de Dakar s’en prend à l’avenir politique de son contradicteur, estimant qu’il n’aurait « aucun avenir politique ». Il conclut sa publication par des propos ironiques, lui souhaitant de « vivre assez longtemps pour perdre toutes les élections qui le séparent de ses 75 ans », avant d’évoquer la ville de Thiès.