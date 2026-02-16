Matam : étudiant retrouvé mort pendu à un arbre, l’oncle de la victime accuse…

Le nommé Djiby Hamady Dia a été retrouvé mort samedi à Dabia, dans la commune de Matam, d’après des informations de Seneweb. Le corps sans vie de cet étudiant de 30 ans a été découvert pendu à un arbre près du collège de Goudoudé. La brigade de gendarmerie des Agnam a ouvert une enquête, mais d’aucuns pensent que la victime s’est suicidée. C’est le cas de son oncle, Mamadou Bocar.

Ce dernier va plus loin. Dans L’Observateur, il affirme que son neveu a mis fin à ses jours par désespoir. Titulaire d’un diplôme d’anglais, il avait déposé plusieurs demandes d’emploi. Sans succès. Il reviendra dans son village, le moral au plus bas.

Mercredi dernier, rembobine le quotidien du Groupe futurs médias, Djiby Dia, qui souffrait de maux de ventre, s’était rendu au centre de santé de Thilogne pour une consultation. Le soir, il demande qu’on lui installe un matelas sur la terrasse. Sa sœur s’en charge après le dîner.

Au petit matin, aucune trace de l’étudiant. Les recherches ne donneront rien. Djiby Dia sera retrouvé le samedi, mort et pendu à un arbre près du collège de Goudoudé.

L’enquête perrmettra pour déterminer les causes exactes du décès. D’ici là, le corps de la victime a été acheminé au centre de santé de Thilogne.