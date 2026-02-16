Soirées gay : la traque aux invités de Pierre Robert lancée

Quatorze personnes liées au réseau de Pierre Robert ont été arrêtées au Sénégal. Ce ressortissant français et son cercle sont soupçonnés d’avoir mis en place un système d’exploitation sexuelle de jeunes garçons, dont des talibés, lors de soirées organisées à Saly, mais également d’avoir étendu leurs activités au Mali et au Maroc, rapporte Libération.

La même source signale que la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a lancé une vaste traque pour identifier et interpeller les participants à ces soirées. Des vidéos et images saisies serviraient de base aux investigations en cours.

Les talibés recrutés auraient été contraints de jouer le rôle de partenaires dits « passifs » lors de ces rencontres entre gays, pointe le journal.