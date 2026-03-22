LE MAROC VEUT REPRENDRE UNE FEMME QUI NE L’AIME PAS !  (Par Amadou Lamine Sall)

Le Maroc vient de perdre une 2ème fois ! La CAF a perdu définitivement avec la honte toute bue d’une Confédération vaincue par la corruption et un président qui fait honte à l’Afrique et qui la ramène dans une soumission esclavagiste douloureuse que l’on croyait finie.

La FIFA, quant à ce monstre, est conduite par un homme malade, à l’ego surdimensionné, aveuglé par son exorbitant pouvoir. Il faut vite que la FIFA arrête la FIFA ! On attend le Tribunal arbitral comme le Sénégal l’a sollicité, mais le mal est fait et l’histoire est écrite.

Le monde du football est dans la fosse puante de l’histoire.

La plus haute autorité du Maroc devait mettre fin, dès après la finale de la CAN, à la folie vengeresse du président de la Fédération marocaine de football. Toutes les limites ont été dépassées.

Oui, « ce n’est plus du football » comme l’avait avancé le PM Sonko ! Quelque chose de plus pernicieux, de plus pourri, de plus reptilien, s’y est mêlé.

Le Maroc que nous avions appris à aimer pour tout ce qui nous lie, ne porte pas ce visage que nous venons de découvrir. Je refuse d’y croire !

Même les morts savent que le Sénégal a gagné et bien bien gagné avec une victoire méritée !

Le Maroc ne mérite pas une coupe qui ressemble à une femme perdue, qui a choisi de ne pas vous choisir ! L’équipe du Maroc, sait jouer au football. C’est une fierté africaine qui a fait ses preuves. Pourquoi en arriver là aujourd’hui ? Nous sommes sûrs que des joueurs marocains ne valident pas la décision de leur Fédération ! Il faut savoir tourner la page et cesser d’être revanchard !

Le Maroc vaut plus que cela. Vite, qu’il retrouve cette grandeur et cette noblesse qu’on lui connaissait. La Fédération marocaine de football s’est embourbée. Nourrie d’une déception vengeresse, elle s’est rageusement installée dans un moche combat, une cabale sans nom.

Dans cette vilaine posture, cette Fédération ne porte pas l’assentiment de tout le Maroc. Elle porte sa propre faillite et la malchance d’avoir raté la finale de la CAN.

Rejouerait-on 10 fois cette finale, 10 fois Allah l’aurait donnée au Sénégal ! Les preuves ont été évidentes dans cette finale surréaliste où le Sénégal était condamné et programmé pour ne jamais gagner !

Retournons au sport. Retournons à notre foi ! Retournons à notre amitié, notre respect mutuel !

Amadou Lamine Sall