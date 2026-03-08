Mabouba Diagne : « J’ai accueilli Ousmane Sonko dans mes exploitations agricoles pour… »

Quelques heures après le discours du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à l’Assemblée générale de sa coalition Diomaye Président, le Premier ministre et leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a partagé un message mettant en avant l’importance de l’agriculture dans la quête de souveraineté nationale, loin des querelles politiciennes, malgré les attaques voilées de certains ministres et membres de PASTEF.

« J’ai passé une excellente journée dans les champs. Il n’y a rien de plus vrai que l’agriculture. Retournons-y tous ! Le pari de la souveraineté est d’abord un pari individuel », a écrit le chef du gouvernement sur le réseau social X.

En réalité, le Premier ministre s’était rendu dans les exploitations agricoles de Mabouba Diagne, également ministre de l’Agriculture. Ce dernier a apporté des précisions sur cette visite.

« Ce samedi, j’ai eu le plaisir et l’honneur d’accueillir le Premier ministre, Ousmane Sonko, dans mes exploitations agricoles pour une immersion au cœur du travail de la terre. Cette visite dans les champs a été un moment d’échanges francs et inspirants autour des défis et des opportunités de notre agriculture. Elle a surtout permis de rappeler une conviction forte : la souveraineté alimentaire du Sénégal se construira d’abord par l’engagement concret de chacun d’entre nous », a expliqué le ministre.

Selon Mabouba Diagne, les propos publiés par le Premier ministre traduisent parfaitement l’esprit de la vision portée par les autorités : faire de l’agriculture non seulement un secteur stratégique pour l’économie nationale, mais aussi un engagement citoyen pour l’indépendance alimentaire.

« À travers les initiatives portées par le ministère et les efforts des producteurs à travers tout le pays, nous continuerons à promouvoir une agriculture moderne, productive et créatrice d’emplois pour notre jeunesse », a-t-il ajouté, invitant les Sénégalais à s’impliquer davantage dans la construction de la souveraineté alimentaire du pays.