« Que vous soyez Président, Ministre ou PCA, c’est grâce a Sonko » : Bassirou Kébé recadre la coalition Diomaye président

Invité à prendre la parole sur le podium du Taalatay Nder du 7 mars 2026, organisé par les militants de la communauté léboue, l’ancien Directeur général de la SN HLM, Bassirou Kébé, a profité de cette tribune pour réagir à la récente rencontre de la coalition Diomaye Président.

S’exprimant devant les participants, il a tenu à rappeler que le parti Pastef reste guidé par une seule ambition : le développement du Sénégal. Selon lui, l’engagement des militants ne doit pas être motivé par la recherche de postes ou de privilèges. « Si nous étions dans Pastef pour des postes, nous aurions quitté depuis longtemps », a-t-il déclaré, insistant sur la constance de l’engagement politique du mouvement.

Bassirou Kébé a également souligné que les responsabilités occupées aujourd’hui au sommet de l’État «que ce soit au niveau de la présidence, du gouvernement ou des conseils d’administration s’inscrivent dans une dynamique politique impulsée par Ousmane Sonko», qu’il a présenté comme l’artisan du combat ayant conduit à l’alternance.

S’inspirant du thème de cette édition, « Taalatay Nder ou les femmes du refus du Waalo », il a rappelé la portée symbolique de cet épisode historique, incarnant le courage, le sacrifice et la résistance. Pour lui, cet héritage doit servir de référence morale aux acteurs politiques actuels dans leur engagement pour la souveraineté, la dignité et le progrès du pays.

Dans cette perspective, l’ancien dirigeant de la SN HLM a appelé les militants à rester fidèles aux valeurs de loyauté, de détermination et de service à la nation, afin de poursuivre l’œuvre de transformation engagée pour la vision Sénégal 2050.