«Diomaye-Président est une coalition ouverte, au service de l’action gouvernementale », selon le Président FAYE

Le Président Bassirou Diomaye Faye a décliné, samedi, à Dakar, de nouvelles orientations pour la coalition ‘’Diomaye Président’’, assurant que celle-ci aura pour missions, notamment de soutenir et de vulgariser les actions du gouvernement.

”Cette coalition sera une coalition ouverte, efficiente, opérationnelle et pleinement au service de la vulgarisation de l’action du gouvernement’’, a-t-il dit.

La Coalition Diomaye Président, dont le chef de l’Etat est le président d’honneur, a adopté samedi ses textes fondateurs au cours d’une assemblée générale au King Fahd Palace.

Les documents composés d’une charte et d’un règlement intérieur ont été présentés par Me Abdoulaye Tine et remis au président d’honneur de la coalition par le superviseur général , Aminata Touré.

Les ministres Abdourahmane Diouf (Environnement et Transition écologique) et Serigne Gueye Diop (Industrie et Commerce), ainsi que d’autres élus et militants ont aussi pris part à cette assemblée générale.

Bassirou Diomaye Faye a rappelé également sa lettre du 11 novembre 2025, par laquelle il a désigné Aminata Touré comme coordonnatrice de la coalition en remplacement de Aïda Mbodj. M. Faye avait invité à sa restructuration pour mettre fin à la ”léthargie” de cette coalition.

”Déployez-vous pleinement dans les tâches que je vous ai assignées. Nous avons décidé de restructurer cette coalition pour la rendre opérationnelle. Nous avons voulu corriger la léthargie notée dans la coalition pour qu’elle reste debout sur ses deux jambes”, a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

Aux leaders de partis et de mouvements présents, aux élus locaux et militants de la coalition, il a demandé de ”s’investir pleinement, sans vaciller, dans la vulgarisation de l’action du gouvernement et du président de la République”.

”Ne vous en détournez jamais”, a insisté Bassirou Diomaye Faye, réaffirmant son ambition d’avoir une coalition ”présente partout, en tant que coalition au pouvoir, dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les villages, dans tous les quartiers pour vulgariser les actions du gouvernement”.

Le président Faye, élu sous la bannière de ”Diomaye Président” en mars 2024, est revenu sur les conditions de la naissance de ladite coalition.

Il a rappelé avoir lui-même échangé par téléphone et par des émissaires avec des leaders de partis et des candidats recalés pour solliciter leur soutien.

Il a, en outre, souligné avoir été contraint d’emprunter des récépissés de parti pour porter sa candidature, alors que son parti, le PASTEF, était dissous par l’ancien régime.

Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son ”ancrage” dans le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko.

Le président d’honneur de la coalition Diomaye Président souligne que cette assemblée générale de restructuration est un ”moment de reconnaissance” à ses alliés qui ont décidé de l’accompagner alors qu’il était en prison.

”Je vais être le gardien de ces valeurs de reconnaissance et de dignité. Notre victoire (à la Présidentielle de 2024) à 54,28% (dès le premier tour), c’est la somme de ces apports (…), ce pouvoir, nous l’avons conquis avec vous et nous l’exercerons avec vous”, a insisté Bassirou Diomaye Faye, avant de marteler ”cette coalition, je ne la trahirai jamais”.