« Il est contradictoire de signer puis dénoncer » : Aly Ngouille Ndiaye charge Mabouba Diagne

Le débat autour du marché d’acquisition de matériel agricole impliquant la société Intermaq continue de susciter de vives réactions. Invité de l’émission Grand Jury sur la RFM, l’ancien ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, est sorti de sa réserve pour apporter des éclairages sur ce dossier sensible.

Face aux accusations de surfacturation formulées par l’actuel ministre de l’Agriculture, Mabouba Diagne, Aly Ngouille Ndiaye a tenu à défendre la régularité du processus. Selon lui, « les accusations de surfacturation ne tiennent pas face à la réalité des procédures financières internationales », estimant que toutes les étapes réglementaires ont été respectées dans ce projet.

L’ancien ministre rappelle que le programme Intermaq, évalué à près de 85 milliards de francs CFA, repose sur un montage financier complexe, incluant notamment un financement de la banque espagnole Santander. Il souligne que ce type d’opération internationale implique des coûts liés non seulement aux conditions de financement, mais également à la qualité du matériel destiné à la mécanisation rurale.

Dans son intervention, Aly Ngouille Ndiaye pointe également une contradiction dans la posture de son successeur. Il juge incohérent de valider un document technique par une signature officielle avant d’en dénoncer publiquement les coûts. Pour lui, cette situation entretient la confusion au sein de l’opinion publique.

Se voulant rassurant, il présente son témoignage comme une garantie technique visant à dissiper les doutes soulevés par les récentes déclarations du ministre. En conclusion, il appelle les autorités à privilégier l’intérêt général, exhortant les décideurs à dépasser les clivages politiques afin de permettre l’acheminement rapide des équipements agricoles vers les zones rurales.