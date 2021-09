Livre-hommage : « Bruno Diatta, au service de la République »

Bruno Diatta, au Service de la République est l’intitulé du livre témoignage initié par sa famille et paru au niveau des éditions Ebad-Ucad trois ans après le décès du Chef de protocole de la Présidence qui a travaillé avec tous les chefs d’Etat que le Sénégal a connus. Riche de près de 200 pages, le livre a été présenté au public ce mardi à travers une cérémonie de dédicace organisée par la famille et les amis au sens large du terme. Il s’agit d’un homme exceptionnel qui a marqué d’une empreinte indélébile le Sénégal tout entier selon le ministre de la Culture et de la communication. Abdoulaye Diop qui a présidé la cérémonie au nom du Chef de l’Etat affirme que Bruno sourit à l’amitié, à la fraternité et à la concorde. « On espérait que Bruno allait écrire un livre, aujourd’hui un livre raconte l’homme. Un livre qui s’inspire dans la catégorie des beaux livres, de témoignages poignants qui racontent un homme que tout le monde sait rigoureux et sympathique », dit le ministre.